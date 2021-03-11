На Украине оценили шансы вхождения Донбасса в состав России

Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников оценил шансы вхождения самопровозглашенных Донецкой и Луганских народных республик войти в состав России.

По его мнению, российская сторона не пойдет на такой шаг.

- Я не верю, что Россия осмелится присоединить оккупированные территории региона к себе. Как минимум, это им невыгодно. <...> В России и своя экономическая ситуация очень сложная. Взять себе на плечи еще несколько миллионов населения нетрудоспособных людей, которые не генерируют налоги? - выразил свое мнение Резников в интервью интернет-изданию Obozrevatel.