В ВСУ объяснили возвращение уехавших украинцев в Крым и Донбасс

Побывавшие на Украине граждане после переезда из Крыма и Донбасса спустя некоторое время начали возвращаться обратно. Об этом заявил генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос.

По его мнению, все дело в отсутствия рабочих мест на украинской территории.

- Давайте вспомним, какое количество людей, которые сначала выехали с "оккупированных территорий", после приняли решение вернуться обратно. Почему так произошло? Потому что люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда, - выказался генерал во время выступления на круглом столе "Крым и Донбасс: пути возвращения".