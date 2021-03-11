Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире11 марта 2021 23:39

В ВСУ объяснили возвращение уехавших украинцев в Крым и Донбасс

Считается, что это связано с отсутствием рабочих мест
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)

Побывавшие на Украине граждане после переезда из Крыма и Донбасса спустя некоторое время начали возвращаться обратно. Об этом заявил генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос.

По его мнению, все дело в отсутствия рабочих мест на украинской территории.

- Давайте вспомним, какое количество людей, которые сначала выехали с "оккупированных территорий", после приняли решение вернуться обратно. Почему так произошло? Потому что люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда, - выказался генерал во время выступления на круглом столе "Крым и Донбасс: пути возвращения".