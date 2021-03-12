Пособия на детей от 3 до 7 лет с 1 апреля 2021 получат семьи со студентами и детьми-инвалидами

В России с 1 апреля 2021 году пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет получат семьи со студентами и детьми-инвалидами.

В прошлом году компенсационная выплата тем, кто ухаживает за особенными детьми, учитывалась в составе доходов семьи. Из-за этого в некоторых семьях среднедушевой доход лишь незначительно превышал планку в размере прожиточного минимума. И такая семья не имела права на получение пособия на детей от 3 до 7 лет. Теперь компенсационная выплата в составе доходов семьи считаться не будет.

Что касается семей со студентами, то в 2020 году при расчете нуждаемости совершеннолетние дети не учитывались. Однако часто бывает, когда уже взрослый ребенок учится на очном отделении в вузе, но продолжает находиться на содержании у родителей. Поэтому в новых правилах для выплаты пособия решили учитывать детей в возрасте до 23 лет (не состоящих в браке) в составе семьи.

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