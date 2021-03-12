Каким имуществом может владеть претендующая на помощь от государства семья, рассказали в Минтруде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в России с 1 апреля начнут действовать новые правила по выплате пособий семьям с детьми году. Однако несмотря на свое финансовое положение семья может иметь недвижимость или автомобили. О том, каким имуществом может владеть претендующая на помощь от государства семья объяснили Kp.ru в Минтруде.

Стоит отметить, что критерии, как определять нуждающихся, довольно лояльные. К примеру, семья может получать пособие, если имеет в собственности одновременно квартиру, жилой дом, дачу, земельный участок, гараж, автомобиль, мотоцикл, трактор и лодку одновременно (подробнее см. графику).

Однако при этом она не может получать пособие, если владеет новой мощной машиной (моложе 5 лет и мощнее 250 л. с. - такие характеристики, как правило, у дорогих внедорожников). Но и тут есть свои исключения из правил. Например, если в семье больше четверых детей, а машина - микроавтобус.

- При установлении имущественных критериев мы планируем предусмотреть все возможные жизненные ситуации малообеспеченных семей, сохранив при этом изначальный замысел - помощь нуждающимся, - пояснил источник kp.ru в Минтруде.

Каким имуществом можно владеть и при этом претендовать на помощь от государства. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

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