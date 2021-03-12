Эльвира Набиуллина привилась от коронавируса

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сделала прививку против коронавирусной инфекции, сейчас она чувствует себя хорошо.

- Я привилась еще в декабре 2020 года. Все нормально, так что вы тоже подумайте, - рассказала Набиуллина в интервью "Известиям".

Ранее сайт kp.ru писал, что российские ученые первыми в мире разработали вакцину против covid-19. Препарат "Спутник V", который был официально зарегистрирован раньше других разработок, в том числе других российских, показал свою безопасность и эффективность в борьбе с вирусом.