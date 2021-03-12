Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия опустилась с седьмого на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Нидерланды.

Потеря нашими спортсменами места в рейтинге произошла после игры команд "Аякса" и "Янг Бойзом", первая из которых и победила в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 3:0 11 марта.

Победа "Аякса" принесла в копилку Голландии два зачетных очка и 0,4 балла, благодаря чему ее коэффициент в этом сезоне увеличился до 8,400 бaлла. Также по сумме последних пяти сезонов команда набрала 38,400 балов. У России же 38,382 балла, отмечает "Спорт-Экспресс".