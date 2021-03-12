Байден подписал пакет мер для стимулирования экономики США почти на два триллиона долларов Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден подписал новый пакет мер по стимулированию экономики страны в условиях пандемии коронавируса на 1,9 триллиона долларов. Все меры ранее были утверждены Конгрессом США.

- Эта историческая законодательная инициатива направлена на восстановление основного стержня этой страны и дает людям этой страны, работающим людям, представителям среднего класса, тем, кто построил эту страну, хорошую возможность, - рассказал Байден во время своего выступления. Трансляцию вели местные телеканалы.