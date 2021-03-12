Электронный файл с коллажем художника Майка Винкельманна продали за 69 миллионов долларов. Фото аукционного дома Christie's.

Полностью цифровое произведение "Первые 5 000 дней" (First 5 000 Days) американского художника Майка Винкельманна, известного также под псевдонимом Beeple, продано в Лондоне за 69,3 миллиона долларов (больше 5 миллиардов рублей). Об этом говорится в заявлении аукционного дома Christie's.

Этот JPG-файл оказался самым дорогим в мире, который ушел с молотка. Покупатель приобрел его в виде невзаимозаменяемого токена (NFT).

Фишка JPG-файла заключается в том, что это коллаж из изображений. Работы, включенные в него, художник ежедневно публиковал в интернете в течение пяти тысяч дней начиная с 2007 года.