Человек в розовой кепке с помпонами проник на авиабазу с самолетом президента США

В США неизвестному удалось проникнуть на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, где базируется президентский самолет Air Force One.

В ВВС страны объяснили, что этот инцидент стал следствием серии ошибок, которые были вызваны человеческим фактором.

Отмечается, что все произошло 4 февраля. Неизвестный не только оказался на территории охраняемой базы, но и проник на борт самолета Boeing C-40 Clipper. Обычно это воздушное судно используется для полетов членами американской администрации и высокопоставленными военными. Только спустя пять часов чужака удалось вычислить и задержать.

Согласно докладу американского ведомства, в момент происходящего на нарушителе была надета "ярко-розовая кепка, которая частично прикрывала его уши, а наверху имела два хорошо заметных помпона, напоминающих мышиные уши".