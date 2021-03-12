Десять стран Евросоюза приостановили использование вакцины AstraZeneca Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Десять государств в Евросоюзе временно приостановили вакцинацию против коронавирусной инфекции препаратом от компании AstraZeneca из-за информации о возможном образовании тромбов у привитых. Об этом в пятницу, 12 марта, пишет издание BBC.

Напомним, что первыми вакцинацию данным препаратом, созданным компанией в сотрудничестве с Оксфордским университетом, приостановили в Австрии. Там одна из пациенток умерла после того, как ей ввели вакцину. У еще одной привитой местной жительницы развилась тромбоэмболия легочной артерии, то есть закупорка сосуда оторвавшимся тромбом.

После этого паузу в вакцинации взяли также Дания, Норвегия и Исландия. Использование вакцины AstraZeneca приостановили на территории Эстонии, Литвы, Люксенбурга, Кипра и Латвии. Позже использование вакцины также временно приостановили в Италии.

Сообщается, что вакцинация не продолжится, пока Европейское агентство лекарственных средств не установит, действительно ли вакцина вызывает образование тромбов.

Накануне на территории Нидерландов также выявили случай тромбоза после вакцинации препаратом от компании AstraZeneca. Пациент не сильно пострадал, госпитализация ему не потребовалась, однако местный регулятор начал расследование инцидента.