Власти Китая намерены оштрафовать компанию Alibaba на рекордные $975 млн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антимонопольные органы в КНР намерены оштрафовать гиганта интернет-торговли Alibaba на рекордные 975 миллионов долларов, которые в 2015 году выплатила в стране американская Qualcomm. Об этом в пятницу, 12 марта, пишет газета The Wall Street Journal.

По версии китайских властей, компания ведет нечестную борьбу с конкурентами, «наказывая» продавцов, которые размещают свою продукцию на нескольких платформах. Alibaba ограничивает продвижение их товаров на своих интернет-ресурсах, заставляя продавцов делать выбор в свою пользу. Сообщается, что органы власти КНР неоднократно требовали прекратить такую незаконную деятельность.

В декабре минувшего года китайское Управление по контролю за рынком начало в отношении гиганта онлайн-торговли расследования по подозрению в действиях монопольного характера.

До этого должно было состояться рекордное по своим масштабам размещение акций входящей в Alibaba компании, однако оно было внезапно приостановлено регулятором. Местные СМИ обратили внимание, что это предшествовало публичное выступление основателя компании Джека Ма. В своей речи глава Alibaba процитировал председателя КНР Си Цзиньпина и критически отозвался о китайском законодательстве.