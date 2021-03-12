Вакцина Novavax показала эффективность 86,3% против «британского» штамма коронавируса Фото: REUTERS

Американская вакцина от коронавирусной инфекции от компании Novavax показала эффективность 96,4 процента по итогам третьей фазы клинических испытаний. Эффективность препарата против «британского» штамма коронавируса составила 86,3%. Об этом в пятницу, 12 марта, говорится в заявлении Novavax.

- Испытания препарата прошли на территории Великобритании. Итоговая эффективность вакцины против легкого, среднего и тяжелого течения заболевания составила 96,4 процента. В исследованиях принимали участие свыше 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 84 лет, - говорится в сообщении.

При этом возраст 27 процентов участников испытания превышал 65 лет, отметили в компании.

Промежуточный этап испытаний прошел в ЮАР, где преимущественно распространяется новый местный штамм коронавирусной инфекции. Там в исследованиях поучаствовали около трех тысяч добровольцев, эффективность вакцины против южноафриканского штамма достигла 55,4 процента. При этом в обеих странах препарат в 100% случаев предотвращал тяжелое течение коронавируса и летальных исход после заражения им.

Напомним, ранее в медицинском журнале Lancet опубликовали ключевые факты о результатах исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанного центром имени Гамалеи. Эффективность препарата составила 91,6 процента, а среди добровольцев старше 60 лет – 91,8 процента. Кроме того, у «Спутника V» один из самых низких рисков серьезных побочных эффектов - 0,27 процента.