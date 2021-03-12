WSJ: Военные Израиля за полтора года атаковали не менее десяти иранских судов Фото: REUTERS

За последние полтора года военные Израиля атаковали минимум десять иранских судов, в основном перевозивших нефть на территорию Сирии. Об этом в пятницу, 12 марта, пишет издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники в регионе и в американской администрации.

По информации газеты, с конца 2019 года Израиль применял оружие против иранских судов в Красном море и других районах Ближнего Востока. В числе прочего израильские военные использовали подводные мины.

- Власти Израиля опасаются, что Иран использует доходы от продажи нефти для финансирования экстремизма в регионе, - говорится в материале издание.

Напомним, конфликт между Ираном и Израилем обострился после исламской революции 1979 года в Иране. Он сопровождался резкой риторикой со стороны Тегерана в адрес еврейского государства. В дальнейшем ситуация ухудшилась из-за того, что Исламская республика начала создавать ядерное оружие.