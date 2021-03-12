ЦБ отозвал лицензии у Форбанка и банка «Современные стандарты бизнеса» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центробанк РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у московского Форбанка и банка «Современные Стандарты Бизнеса». Об этом в пятницу, 12 марта, сообщается на официальном сайте регулятора.

По данным Банка России, Форбанк нарушал требования законов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ЦБ несколько раз направлял руководству кредитной организации требования об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Исполнение данные требований приводило к возникновению в Форбанке оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности, а это в свою очередь создавало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков банка.

По величине активов Форбанк занимал 221-е место в банковской системе России.

Кроме того, Центробанк отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Современные стандарты бизнеса», который по величине активов занимал 352-е место в банковской системе государства.

Данные банк также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативно-правовые акты Банка России. Кредитная организация нарушала законы в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.