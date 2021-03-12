Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-1912 марта 2021 9:08

Попова напомнила, в каких случаях обязательно ношение маски на улице

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что масочный режим в России никто не отменял
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)

Попова напомнила, в каких случаях обязательно ношение маски на улице

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России ношение лицевых масок на фоне пандемии коронавируса обязательно во всех общественных местах и при скоплении на улице более 50 человек. Об этом в пятницу, 12 марта, напомнила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный санитарный врач страны подчеркнула, что масочные режим, введенный в России на федеральном уровне, никто не отменял и не изменял.

- Федеральная норма обязательна для исполнения для всех. Сегодня у нас в стране действует масочный режим в общественных местах, в общественных помещениях и при скоплении на улице более 50 человек. В остальных ситуациях носить маски, находясь на улице, необязательно, - отметила Анна Попова в интервью агентству ТАСС.

Глава Роспотребнадзора добавила, что российские регионы не могут отменять федеральную норму об обязательном масочном режиме.

Ранее Роскачество выяснило, что все исследованные специалистами ведомства лицевые маски соответствуют обязательным требованиям безопасности и не содержат химических веществ. При этом эксперты отметили, что ни одна из медицинских масок не гарантирует полной защиты от вирусов.

Распространение коронавируса в мире