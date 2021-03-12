Попова напомнила, в каких случаях обязательно ношение маски на улице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России ношение лицевых масок на фоне пандемии коронавируса обязательно во всех общественных местах и при скоплении на улице более 50 человек. Об этом в пятницу, 12 марта, напомнила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный санитарный врач страны подчеркнула, что масочные режим, введенный в России на федеральном уровне, никто не отменял и не изменял.

- Федеральная норма обязательна для исполнения для всех. Сегодня у нас в стране действует масочный режим в общественных местах, в общественных помещениях и при скоплении на улице более 50 человек. В остальных ситуациях носить маски, находясь на улице, необязательно, - отметила Анна Попова в интервью агентству ТАСС.

Глава Роспотребнадзора добавила, что российские регионы не могут отменять федеральную норму об обязательном масочном режиме.

Ранее Роскачество выяснило, что все исследованные специалистами ведомства лицевые маски соответствуют обязательным требованиям безопасности и не содержат химических веществ. При этом эксперты отметили, что ни одна из медицинских масок не гарантирует полной защиты от вирусов.