Попова: новый птичий грипп сможет передаваться от человека к человеку Фото: Shutterstock

Новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), который накануне выявили у нескольких жителей России, скорее всего, в скором времени мутирует и сможет передаваться от человека человеку. Об этом в пятницу, 12 марта, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Мы увидели это раньше, чем наступила беда. У нас есть время, чтобы разработать тесты и создать вакцину и лекарства против него. Не понадобится - вот это будет уже счастливый случай. Но если понадобится, мы будем готовы, - отметила главный санитарный врач страны в интервью агентству ТАСС.

Анна Попова отметила, что выявление нового типа вируса птичьего гриппа стало «открытием мирового уровня», а также ожидаемым результатом работы всей системы санитарно-эпидемиологического надзора.

Как сообщал сайт kp.ru, в феврале текущего года специалисты центра «Вектор» подтвердили первые случаи в мире заражения людей вирусом птичьего гриппа A(H5N8). Тогда вирус подхватили несколько работников птицефабрики на юге России, где в конце 2020 года случилась вспышка среди поголовья птиц.