Дело об убийстве криминального авторитета Япончика направили в суд

Генпрокуратура РФ направила в суд дело об убийстве Япончика. Фото: Юрий Машков/ТАСС

Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

- Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Кахи Газзаева, Муртази Шадании и Джамбула Джанашии, обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), а также незаконном обороте оружия… Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — гласит текст релиза Генпрокуратуры.

В январе 2021 года Следственный комитет России определил личности предполагаемых убийц Япончика. Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство – России и Республики Абхазия. Следствие полагает, что Бутба стрелял в Иванькова, а Папава в тот момент находился на месте происшествия, прикрывал отход киллера.