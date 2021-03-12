ФСБ задержала торговцев оружием в 28 регионах России

В России ликвидированы 37 мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали более 70 подпольных оружейников в 28 регионах России. ФСБ также ликвидировала 37 незаконных мастерских по изменению и изготовлению боеприпасов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ЦОС также отметили, что ФСБ задержала подпольных торговцев оружием вместе с сотрудниками МВД, Следственного комитета и Росгвардии.

В мастерских силовики изъяли более 25 тысяч патронов различного калибра, 130 пистолетов и револьверов, 80 килограммов взрывчатки, 67 винтовок и карабинов, 46 оружейных глушителей, 26 автоматов, 24 пистолета-пулемёта, 21 артиллерийский боеприпас, девять ручных гранат и три пулемёта.

Подпольные мастерские нашли в Амурской, Архангельской, Астраханской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Ростовской, Иркутской, Курской, Тверской, Смоленской областях, в Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, в Башкортостане, Дагестане, Карелии, Крыму, Мордовии, Москве, Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области, Северной Осетии и Хакасии.