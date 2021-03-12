В Сбере стартовал ежегодный День здоровья

Сегодня, 12 марта, стартует ежегодный День здоровья в Сбере. Во всех офисах банка станут доступны продукты СберЗдоровья — «Все врачи онлайн» и «Путь к здоровью». Клиенты, которые приобретут данные продукты, смогут получить неограниченное общение с терапевтом, педиатром, а также четыре консультации с узкопрофильными специалистами (невролог, гинеколог, ЛОР, кардиолог и другие) в течение года, с которыми можно проконсультироваться из любой точки страны в режиме 24/7, воспользовавшись компьютером или приложением в смартфоне. Дежурный терапевт ответит в течение пары минут.

«Корпоративная культура Сбера основана на ответственном отношении к здоровью сотрудников и клиентов. В пандемию Сбер в кратчайший период перевел 70% офисных сотрудников на удалённую работу, - отметила заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец. - Остальным, кто обеспечивал непрерывность деятельности банка, предоставил всё необходимое для защиты здоровья. Каждый сотрудник всегда может рассчитывать на максимальное внимание и помощь со стороны Сбера, а в случае госпитализации на индивидуальное сопровождение».

Известный управленец отметила, что в период пандемии Сбер одним из первых организовал горячую линию, которой воспользовались почти полмиллиона россиян. Программа по удалённому мониторингу больных СберЗдоровья и другие новейшие разработки с применением информационных технологий позволили определять вероятный диагноз заболевания по снимкам КТ, спасли сотни жизней.

«Применяя самые высокие стандарты по защите здоровья сотрудников и клиентов, Сбер активно продолжает развивать индустрию здравоохранения в рамках своей экосистемы и делать всё, чтобы качественная медицина и лекарства были доступны как можно большему числу жителей нашей страны», - пояснила Ольга Голодец.

День здоровья в Сбере планируется проводить каждый год во вторую пятницу марта. Это мероприятие станет напоминанием десяткам миллионов россиян о том, как важно заботиться о здоровье — своём и своих близких.

В ряде регионов также станет доступно предложение, включающее, помимо телемедицинских консультаций, запись на очные приемы к врачам на тот случай, если по итогам онлайн-общения клиенту порекомендуют посетить клинику для осмотра, обследования или сдачи анализов. Это только часть продуктовой линейки СберЗдоровья, доступной во всех отделениях Сбера в России.

Сегодня клиенты в офисах СберБанка получат специальные промо-коды для бесплатных онлайн-консультаций. Чтобы воспользоваться предложением, нужно прийти в отделение СберБанка и получить консультацию о новых продуктах у сотрудников. Менеджеры помогут установить приложение СберЗдоровье, покажут, как им пользоваться и расскажут о продуктах индустрии здравоохранения экосистемы Сбера, ответят на вопросы.