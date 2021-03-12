В России выявили 9 794 новых случая коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки на территории России врачи выявили 9 794 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Новых инфицированных нашли во всех 85 регионах страны. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Четвертый день подряд в России фиксируют менее десяти тысяч новых случаев коронавируса. Наибольшее число зараженных выявили в Москве (1 610), в Санкт-Петербурге (957) и в Московской области (476). Около 13,1 процента новых инфицированных переносят коронавирус без симптомов. За все время пандемии заразились 4 370 617 россиян.

За минувшие сутки в РФ от коронавируса или осложнений после него умерли 486 пациентов, число летальных исходов сначала пандемии достигло 91 220 случаев. Выздоровели за один день еще 13 496 жителей страны, в общей сложности после коронавируса излечились 3 973 029 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что на фоне пандемии в России ношение лицевых масок обязательно во всех общественных местах и при скоплении на улице более 50 человек.

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