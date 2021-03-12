Роскомнадзор готов к диалогу с Twitter

Роскомнадзор выразил готовность вести диалог с Twitter Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев сообщил, что Роскомнадзор готов к диалогу с соцсетью Twitter, однако представители компании пока не выходили на связь с ведомством.

- Мы готовы к диалогу, знаем всех ответственных лиц Twitter, и они нас знают... есть претензии, связанные с распространением противоправного контента. Они законные требования российских властей не выполнили, в связи с чем мы приняли предусмотренные законом меры. Но наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет, — приводит слова Зайцева РИА Новости.

Он добавил, что все встречные претензии социальная сеть может оспорить в суде. Роскомнадзор готов к любому диалогу.

10 марта Роскомнадзор замедлил работу социальной сети Twitter. Решение было принято из-за отказа блокировать запрещенный в России контент. Работа соцсети была замедлена на всех мобильных и на половине стационарных устройств.