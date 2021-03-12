ВОЗ не рекомендует вводить ковид-паспорта из-за дефицита вакцин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не вводить паспорта вакцинации, которые давали бы какие-либо привилегии для их обладателей. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Она добавила, что этим вопросом будет заниматься чрезвычайный комитет ВОЗ по коронавирусной инфекции. Такие рекомендации были даны из-за нехватки вакцин и проверки их эффективности по предупреждению инфекции.

- Через три месяца примерно будет позиция ВОЗ, будет рекомендация, вводить паспорта или нет, — приводит слова Вуйнович "Эхо Москвы".

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле скептически относятся к ковид-паспортам. Он назвал введение таких документов еще одним способом "оптимизации ковидной дипломатии". Однако власти России пока не понимают, насколько взаимозаменяемыми и взаимопризнаваемыми будут такие сертификаты.