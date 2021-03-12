Анализ на Т-клеточный иммунитет к коронавирусу: кому нужно сдавать Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Многие медики говорят в последнее время о важности Т-клеточного иммунитета для полноценной защиты от коронавируса. Основные задачи Т-клеточного звена в организме человека: опознать и изучить антиген, сообщить о нем других элементам иммунитета, уничтожить его и запомнить. В интервью kp.ru иммунолог и генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, можно ли сдать анализ на Т-клеточный иммунитет к коронавирусу.

В широкой клинической практике анализ на Т-клеточный иммунитет сейчас не применяется. Подобные тесты делают редкие исследовательские, лабораторные и медицинские центры, стоить тестирование будет около 15-20 тысяч рублей.

Эксперты при этом объяснили, что особой ценности для людей полученные в результате такого анализа данные не имеют. По крайне мере, пока что. Ведь ученые до сих пор не знают, какие именно показатели -клеточного иммунитета можно считать «хорошими», а какие нет.

- Я полагаю, что достаточное количество антиковидных Т-лимфоцитов киллеров и хелперов наверняка важно в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, - отметил Николай Крючков.

Кандидат медицинских наук добавил, что для очного определения количества таких Т-лимфоцитов следует дождаться, пока будут завершены соответствующие исследования в данной области.

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