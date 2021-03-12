Иммунолог рассказал, почему вакцины остаются эффективными против мутаций коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученые утверждают, что вакцины от коронавирусной инфекции могут сохранять эффективность против новых мутаций заболевания, даже если антитела слабее защищают от мутировавших штаммов. В интервью kp.ru иммунолог и генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков объяснил, что это происходит из-за Т-клеточного иммунитета к коронавирусу.

- Если объяснить упрощенно, то в некоторых случаях, в зависимости от видов вакцин, Т-клетки иммунной системы оказываются не чувствительны к тем мутациям коронавируса, из-за которых слабее работают антитела, - рассказал эксперт.

Николай Крючков отметил, что пока что неизвестно, насколько эффективно защищает от коронавируса Т-клеточная составляющая иммунитета, поэтому заведомо говорить о том, что вакцины сохраняют в полном мере эффективность при мутациях инфекции, пока что рано.

- Но в этом случае, даже при некотором снижении эффективности, вакцинация вне всяких сомнений остается важнейшим инструментом борьбы с пандемией, - подчеркнул иммунолог.

Ранее в интервью kp.ru иммунолог Николай Крючков рассказал, можно ли сдать анализ на Т-клеточный иммунитет к коронавирусу.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Загадки антител: когда даже высокий уровень не спасает от тяжелого коронавируса

Разбираемся в парадоксах работы иммунной системы вместе с кандидатом медицинских наук, иммунологом Николаем Крючковым (подробности)