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Коронавирус Covid-1912 марта 2021 11:41

Иммунолог рассказал, почему вакцины остаются эффективными против мутаций коронавируса

Николай Крючков подчеркнул, что прививки – важнейший инструмент борьбы с пандемией
Авторы (2):
Анна ДОБРЮХААнна ДОБРЮХА
Ксения АНУФРИЕВА
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Иммунолог рассказал, почему вакцины остаются эффективными против мутаций коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученые утверждают, что вакцины от коронавирусной инфекции могут сохранять эффективность против новых мутаций заболевания, даже если антитела слабее защищают от мутировавших штаммов. В интервью kp.ru иммунолог и генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков объяснил, что это происходит из-за Т-клеточного иммунитета к коронавирусу.

- Если объяснить упрощенно, то в некоторых случаях, в зависимости от видов вакцин, Т-клетки иммунной системы оказываются не чувствительны к тем мутациям коронавируса, из-за которых слабее работают антитела, - рассказал эксперт.

Николай Крючков отметил, что пока что неизвестно, насколько эффективно защищает от коронавируса Т-клеточная составляющая иммунитета, поэтому заведомо говорить о том, что вакцины сохраняют в полном мере эффективность при мутациях инфекции, пока что рано.

- Но в этом случае, даже при некотором снижении эффективности, вакцинация вне всяких сомнений остается важнейшим инструментом борьбы с пандемией, - подчеркнул иммунолог.

Ранее в интервью kp.ru иммунолог Николай Крючков рассказал, можно ли сдать анализ на Т-клеточный иммунитет к коронавирусу.

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