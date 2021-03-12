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Политика12 марта 2021 11:48

Наталья Поклонская рассказала, чем займётся после ухода из Госдумы

Депутат заявила, что допустила политические ошибки
Ася КУЗНЕЦОВА
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Наталья Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что ей не предложили снова баллотироваться в Госдуму. Поклонская также призналась, что готова идти дальше.

- Предложений никаких не было. Но я пойду дальше, а куда - увидим, - сообщила Поклонская в интервью РИА Новости.

Она также отметила, что за первую политическую пятилетку допустила ошибки и видит их сейчас. Наталья Поклонская также отметила, что за этот срок многому научилась.

Кроме того, депутат призналась, что не планирует возглавлять один из крымских городов, и если бы она стала чем-то руководить, "то это, скорее всего, прокуратура, которую сама и создала", добавила она.