МИД РФ предостерег Киев от силового сценария в Донбассе

Москва предостерегла власти Украины от силового сценария в Донбассе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское правительство предостерегает власти Украины от реализации силового сценария в Донбассе.

- Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий, — приводит слова Захаровой ТАСС.

Она призвала "перестать выдумывать" новые договоренности и выполнять минские соглашения.

10 марта в поселке Михайловка (Золотое-5) возобновились бои между бойцами Вооруженных сил Украины и Народной милицией самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Сообщается, что армия Украины применяет тяжелое и стрелковое оружие, а также гранатометы. Местным жителям пришлось спуститься в подвалы. В результате обстрела пострадал военнослужащий Народной милиции ЛНР. После оказания медицинской помощи его состояние стабильно, на данный момент угрозы для жизни нет.