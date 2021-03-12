Захарова: власти Германии игнорируют общественный запрос на улучшение отношений с Россией Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МИД России сожалеет, что правительство Германии последовательно игнорирует имеющийся в стране общественный запрос на улучшение отношений с Россией. Немецкие власти продолжают придерживаться конфронтационной линии, направленной на сдерживание РФ. Об этом в пятницу, 12 марта, говорится в заявлении официального представитель российского министерства иностранных дел Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

- Хочется надеяться, что в ФРГ в конце концов возобладает здравый смысл. Российская сторона подтверждает свою готовность к взаимоуважительному и откровенному диалогу с Берлином по широкому спектру актуальных международных и двусторонних вопросов, - отметила представитель внешнеполитической службы.

Мария Захарова также прокомментировала принятие на съезде германской партии «Левая» подготовленного известным общественным деятелем ФРГ Модровым «Воззвание к миру и памяти». В документе акцентируется тема исторической ответственности Германии за агрессию против СССР и понесенные советским народом многомиллионные жертвы. МИД России приветствовал инициативу немецкой партии о сохранении памяти о войне.