В Telegram появятся голосовые чаты в духе Clubhouse

Мессенджер Telegram получит функцию голосовых чатов по типу Clubhouse Фото: Мария ЛЕНЦ

Популярный мессенджер Telegram получит крупное обновление, с которым в приложение прибудут голосовые чаты, как в соцсети Clubhouse.

Как пишет канал "Крот Дурова", в чат может входит неограниченное количество пользователей. Раньше такая функция была только в группах, а количество участников было ограничено до 5000 человек.

В новых голосовых чатах администраторы смогут сохранять запись беседы по типу подкаста. Кроме того, участникам будет разрешено "поднимать руку", чтобы подключиться к разговору. По информации источников, нововведение никак не повлияет на анонимность пользователей.

Тестирование голосовых чатов запланированы на эту неделю, опция появится в одном из ближайших обновлений мессенджера.

Ранее приложение Instagram запустило свой аналог комнат в новой социальной сети Clubhouse. Новая функция Live Rooms позволит пользователям подключать к своему прямому эфиру до трех пользователей.