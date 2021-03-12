Песков: Путин планирует лично выступить перед парламентом с посланием Фото: REUTERS

Дата послания российского президента Владимира Путина Федеральному Собранию страны пока что не определена, однако планируется, что глава государства выступит перед парламентариями лично. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с обозревателем "КП" Александром Гамовым.

- Никаких дат пока не определено. Пока мы готовим сценарий, при котором президент будет выступать перед участниками мероприятий, выступать лично, - сказал он.

Вчера пресс-секретарь российского лидера говорил, что дата послания президента парламенту России в текущем 2021 году «сдвигается вправо», но даже ориентировочной даты этого мероприятия Дмитрий Песков пока что не назвал.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что Владимир Путин уже приступил к подготовке послания к парламентариям.

В последний раз президент выступал перед Федеральным Собранием 15 января 2020 года. В своем выступлении глава государства должен рассказать о положении дел в России и назвать основные направления внутренней и внешней политики страны.