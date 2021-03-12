Умер сооснователь издателя видеоигр "Бука" Александр Михайлов

Александр Михайлов. Фото: buka.ru

В возрасте 49 лет умер сооснователь и директор компании-издателя и дистрибьютера игр "Бука" Александр Михайлов. Об этом рассказал у себя в Twitter геймдизайнер Святослав Торик.

- Один из важнейших динозавров эпохи, который мог бы многое рассказать об игровом и издательском бизнесе 90-х... но теперь уже не расскажет, — написал Торик.

Как передает TJ со ссылкой на продюсера "Буки" Александра Кутехова, Михайлов скончался от инсульта.

Компания "Бука" была основана в 1993 году и сотрудничала с такими известными компаниями как Sega, Nintendo и Sony. Кроме того, компания причастна к выходу ряда популярных в России видеоигр — квестов "Петька и Василий Иваныч", пошаговой стратегии "Герои меча и магии", стратегий с элементами RPG "Аллоды" и других.

В 2008 "Бука" была выкуплена фирмой "1С". Компания сотрудничает с Valve, Ubisoft, Alawar, Activision/Blizzard и другими.

Ранее от последствий коронавирусной инфекции скончался российский игровой видеоблогер Денис Бейсовский. Об этом сообщил отец умершего в социальных сетях.