Режиссер Кирилл Серебренников закрыл «Седьмую студию»

Режиссер Кирилл Серебренников ликвидирован автономную некоммерческую организацию «Седьмая студия». Об этом в пятницу, 12 марта, пишет издание «Интерфакс».

В сентябре минувшего года прошло внеочередное собрание правления организации, на котором было принято решение закрыть «Седьмую студию», однако, как сообщил источник издания, это решение было формальным процессом.

- Она действительно не была ликвидирована, продолжала функционировать пока шел суд. Судя по всему, сейчас учредители пришли к решению закрыть данную организацию, - сообщил источник.

«Седьмая студия» была театральной группой, которую создал в 2012 году режиссер Кирилл Серебренников, основываясь на собственном актёрско-режиссёрском курсе в Школе-студии МХАТ.

Летом минувшего года Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей за мошенничество. Бывшего генерального директора «Седьмой студии» Алексея Малобродского приговорили к двум годам условно и штрафу в 300 тысяч, а бывший директор театра им. Ф.Г. Волкова Юрий Итин получил три года условно со штрафом в 200 тысяч рублей. Суд также запретил им занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями в госорганах культуры.