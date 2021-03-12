Минюст планирует сократить число заключенных в колониях в 1,5 раза к 2030 году

В Минюсте РФ заявили о планах по сокращению числа заключенных в колониях в 1,5 раза к 2030 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил о планах по сокращению числа заключенных в колониях в 1,5. Такой показатель должен быть достигнут к 2030 году.

Сокращение будет происходить за счет кратного увеличения количества мест для осужденных в исправительных центрах и изолированных участках, функционирующих как исправительные центры, к 2024 году. А к 2030 году центры должны полностью обеспечить имеющиеся потребности.

- В результате решения этой задачи мы планируем кардинально снизить количество лиц, находящихся в местах лишения свободы, оценочно до 250-300 тыс. человек, — цитирует Чуйченко ТАСС.

Он добавил, что это сократит финансовую нагрузку и отразится на положении России в мировом рейтинге пенитенциарных служб.

По данным ФСИН на 1 февраля текущего года, сейчас в колониях содержится 376 тысяч осужденных. К 2030 году их количество может сократиться в 1,5 раза.

Ранее Генпрокуратура РФ назвала регионы с наибольшим ростом уровня преступности. Наибольший прирост числа выявленных преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирской области.