Депутат Шеремет объяснил, почему украинские «киты» по возвращению Крыма не поплывут

В Киеве снова заговорили о возврате Крыма Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Киеве снова заговорили о плане по возврату Крыма. На этот раз стратегия «деоккупации» полуострова держится на "трех китах".

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет оценил возможность реализации данных планов. Первым делом он напомнил, что Крым уже много лет, как является российской территорией.

- Проблемы какие-то с психикой у наших украинских партнеров. Эти киты точно не поплывут. Напоминаю, что Крым российский — и это точка, — заявил Шеремет в беседе с Пятым каналом.

По словам депутата от Крыма, полуостров вернулся в «родную гавань», и его жителей не волнует, что говорят в Киеве. А еще он задался вопросом, что такое «деоккупация».

- Это в отношении жителей нашего полуострова? Значит, мы, крымчане, оккупанты — мы оккупировали землю, на которой родились, на которой мы и живем. Каким образом они себе это представляют? – рассуждает парламентарий.

О перспективе привлечения стран-союзников к возвращению Крыма, Михаил Шеремет сказал отдельно. Он посоветовал этим государствам помочь Киеву не с Крымом, а с выполнением Минских соглашений.

В свою очередь член Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что стратегия Киева - это очередное громкое заявление, за которым ничего не стоит. Вместо тщетных попыток, он призвал Украину смириться с российским статусом Крыма, а также наладить отношения с Москвой, пишет ФАН.