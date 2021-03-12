Путин обсудил с Совбезом обстановку на Ближнем Востоке Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Совещание прошло в пятницу, 12 марта, в режиме видеоконференции, сообщается на официальном сайте Кремля.

Участники совещания обсудили события, которые происходят в непосредственной близости от границ России в Ближневосточном регионе.

- РФ традиционно уделяет большое внимание этому региону. Там у нас много друзей и интересов, много партнеров. Ближний Восток – перспективный для развития российских внешнеэкономических связей регион, дружественный для нас, - отметил Владимир Путин.

После этого постоянные члены Совбеза России обсудили сегодняшнее положение дел и перспективы развития в этом регионе мира на ближайшую перспективу. В совещании принимали участие глава правительства страны Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также другие постоянные члены.