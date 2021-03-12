Инфекционист назвал угрозу распространения птичьего гриппа в России незначительной

Инфекционист Сергей Вознесенский считает риск распространения птичьего гриппа в России незначительным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский уверен, что угроза распространения птичьего гриппа на территории России незначительна. Он объяснил свое мнение тем, что болезнь пока не передавалась от человека к человеку.

- Заболевших всего несколько человек, и эта инфекция не передавалась от человека к человеку, на сегодняшний день эта угроза, я бы сказал, незначительна, — приводит слова Вознесенского РИА Новости.

Если болезнь начнет передаваться от человека к человеку, то риск возрастет, но "пока этого нет", отметил специалист.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность, что новый тип вируса птичьего гриппа в скором времени мутирует и сможет передаваться от человека человеку. Она добавила, что пока есть время на разработку тестов, вакцины и лекарства против болезни. Подытоживая, Попова назвала выявление нового типа вируса птичьего гриппа "открытием мирового уровня".