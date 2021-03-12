Во Франции задержали школьника с ножом, угрожавшего убить учителя Фото: REUTERS

Правоохранительные органы задержали вооруженного ножом школьника в одном из лицеев французского города Мец. Ученик угрожал убить одного из учителей образовательного учреждения, сообщает в пятницу, 12 марта, телевизионный канал BFM.

По информации канала, школьника из французского колледжа Филиппа де Виньеуля задержали после того, как он сам сообщил в полицию о своем намерении расправиться над преподавателем. После этого к месту происшествия прибыли полицейские и задержали вооруженного несовершеннолетнего.

В настоящее время подросток находится под стражей, правоохранители выясняют мотив его действий. По предварительным данным, причиной предотвращенной расправы мог стать школьный спор.

Напомним, ранее в северо-западном пригороде Парижа полицейские застрелили преступника, которые обезглавил учителя истории за то, что тот показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.