Telegram начал блокировать ботов, распространяющих личные данные Фото: Мария ЛЕНЦ

Руководство Telegram по требованию Роскомнадзора начало блокировать ботов, собирающих и распространяющих личные данные пользователей. В настоящее время мессенджер уже заблокировал пять таких ботов, но список продолжится, ведь претензии ведомства этим не исчерпываются. Об этом в пятницу, 12 марта, рассказал основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.

- Сегодня Telegram по запросу Роскомнадзора удалил пять крупнейших ботов-пробивщиков: «Глаз Бога», «Smart Search Bot», «Архангел», «Mail Search Bot» и английскую версию «How To Find Bot». Но блокировка сама по себе для владельцев ботов малозначима. С момента удаления «Глаза Бога» до его запуска по новому адресу прошло менее часа, - отметил эксперт в интервью РИА Новости.

Он добавил, что, если позиция Telegram по вопросу блокировки останется формальной, то операторы ботов так и продолжат поднимать их под новыми именами. А на это уходит куда меньше времени, чем требуется на подготовку и подписание очередного требования Роскомнадзора.

Ашот Оганесян объяснил, что в настоящее время самым эффективным остается отключение ботов от платежных систем. Сейчас ботов-пробивщиков в Telegram не меньше нескольких десятков: они частично заменили рынок незаконной торговли базами личных данных пользователей в последние годы, создав «розничный» сегмент пробива.