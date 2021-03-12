Навального увезли из СИЗО "Кольчугино"

Алексея Навального, который находился в СИЗО Владимирской области, увезли в другое место. Фото: REUTERS

Алексея Навального увезли из следственного изолятора "Кольчугино". В Twitter штаба Навального отмечается, что его адвокатам не сообщили, куда именно увезли их подзащитного.

- Адвокаты Алексея сегодня с начала рабочего дня находились в СИЗО-3 Кольчугино. <...> Только в 14-00 им сообщили, что Алексей убыл. Куда - отвечать отказались, - сказано в сообщении.

Ранее сайт KP.ru сообщал, Навального этапировали в исправительную колонию общего режима №2 во Владимирской области. С 3 марта он остаётся в карантинной камере СИЗО-3 "Кольчугино" перед отправкой в колонию в Покрове.

Напомним, Алексея Навального приговорили к 3,5 годам лишения свободы за нарушения правил условного осуждения по делу "Ив Роше".

Сайт KP.ru также сообщал, что директор ФСИН Александр Калашников заявил о безопасности пребывания политика в колонии и о нормальных условиях его содержания.