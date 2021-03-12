Захарова раскритиковала британские СМИ после интервью принца Гарри и Меган Маркл

В МИД РФ раскритиковали британские СМИ после интервью принца Гарри и Меган Маркл Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Информация, озвученная принцем Гарри и Меган Маркл в интервью Опре Уинфри, является доказательством лицемерия британских СМИ. С таким мнением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее мнению, сказанное в интервью указывает на то, что никакой беспристрастности в британских СМИ давно нет, "а может, никогда и не было".

- Вместо этого так называемые незыблемые традиции профессионализма британских СМИ, вытекающие из их жесткой сцепки с политистеблишментом острова, представляют собой не более чем смесь лицемерия и двойных стандартов в обрамлении заказного снобизма и имперских фантомных болей, — приводит слова Захаровой ТАСС.

Она добавила, что Россию очень интересует британская пропаганда и "изничтожение" свободы слова на Туманном Альбионе. Захарова указала на слова принца Гарри, по заверению которого между британскими таблоидами и институтом монархии есть "невидимый договор".

Ранее в британских СМИ появилась информация, что Елизавета II хочет позвонить принцу Гарри и Меган Маркл, чтобы помириться. Более того, королева запретила придворным обсуждать интервью между собой и тем более с журналистами.