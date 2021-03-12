Андрей Кондрашов: Google ничем не отличается от турецких помидоров

Андрей Кондрашов заявил, что Google ничем не отличается от турецких помидоров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская платформа YouTube маркировала фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" как неприемлемый контент.

Кондрашов дал комментарий действиям платформы.

"Никогда их правда не устроит. Все, что их шокирует - это правда, против которой у них все меньше и меньше аргументов. Мы не должны бояться одного, что если мы добьемся ухода с нашего рынка Google и прочих IT-гигантов, то у нас есть все, чтобы заменить отсутствующих на нашем рынке "американцев". Google ничем не отличается от турецких помидоров. Мы бы до сих пор не увидели на наших прилавках ни ростовские, ни краснодарские, ни азербайджанские помидоры, если бы там лежали помидоры турецкие. Все говорили: "Как же мы проживем без них?" А вот прожили же. И дали нашим производителям заполнить наши полки. Так же будет и с продуктами IT-индустрии", - сказал Кондрашов в прямом эфире ВГТРК.

Напомним, ранее YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину». Видеохостинг пометил фильм как «неприемлемый или оскорбительный». Это предупреждение появляется перед просмотром видео. Автор фильма Андрей Кондрашов заявил, что в день годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией количество просмотров фильма выросло значительно.