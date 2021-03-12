В ФРГ семью из России лишили родительских прав на троих детей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии российскую семейную пару лишили родительских прав на троих детей. Суд постановил, что Юлия и Евгений Зайберт нарушают права детей, применяют к ним насилие и злоупотребляют алкоголем.

Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал правозащитник Гарри Мюрей.

Он считает, что возбужденное дело напрямую имеет политическую окраску. Мюрей подчеркнул, что обвинения не имеют достаточных оснований.

"Чушь, однозначный подлог и клевета со стороны суда. Открытая ложь", — заявил Мюрей.

Он рассказал, что дело построили на словах соседей, заявивших о случаях насилия над детьми и постоянными посиделками с алкоголем. Но при этом, показаний со стороны других соседей, а также заключений со стороны психиатра или нарколога, по его словам, в деле не содержится.

Правозащитник считает, что действия судей смахивают на "русофобскую выходку". Он отметил, что власти намеренно устроили судебный процесс, потому как семья намеривалась вернуться на родину.