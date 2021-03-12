ФСИН предложила направить заключенных на расчистку Арктики от загрязнений

ФСИН направит заключенных на расчистку Арктики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная служба исполнения наказания может начать отправлять осуждённых на очистку территорий Арктики от загрязнений. Об этом сообщил глава ФСИН Александр Калашников во время итоговой коллегии ведомства.

Он также отметил, что ФСИН уже договорилась с руководством Красноярского края и администрацией города Норильска, передаёт Интерфакс.

Калашников призвал руководителей территориальных органов ведомства из Арктической зоны "продолжить работу по данному направлению".

В декабре 2020 года начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества ФСИН Елена Коробкова сообщила, что ведомство рассматривает возможность размещать в Арктике модульные бараки и отправлять заключённых на очистку региона. Коробкова также заявила, что в Архангельской области необходимо разобрать 15 незаконных свалок.

Ранее сайт KP.ru cообщал, что в Совете Федерации назвали преступлением строительство городов в Арктике и отметили важность обеспечение пенсионеров возможностью покинуть регион.