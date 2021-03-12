Эпидемиолог рассказал, как пройдут испытания вакцин от COVID-19 для детей

Эпидемиолог Александр Горелов рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса на детях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал об испытаниях вакцин от коронавирусной инфекции на детях.

Специалист рассказал, что вакцины должны пройти испытания в четырех возрастных группах — у детей с 18 до 14 лет, с 14 до 7 лет, с 7 до 2 лет и детей до 2 лет.

- По мере проведения клинических испытаний будут даны рекомендации по применению соответствующих вакцин для разных детских групп, — цитирует Горелова РИА Новости.

Ранее об испытаниях "Спутника V" на детях рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он сообщил, что чем меньше будет прививаемая возрастная группа, тем меньше будет доза вакцины. Ученый отметил, что в состав вакцины, скорее всего, не будут внесены изменения.