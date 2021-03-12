Губернатор Александр Моор поддержал увеличение бюджета программы благоустройства Тобольска до 61 млн рублей

Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал предложение главы Тобольска Максима Афанасьева об увеличении финансирования программы благоустройства дворов Тобольска. В этом году на приведение в порядок, установку детских и спортивных площадок в более чем 40 дворах города будет направлен 61 миллион рублей. Об этом глава региона сообщил на личных страницах в социальных сетях.

«Вчера провел рабочую встречу с главой города Тобольска Максимом Афанасьевым. Мне нравится, как в Тобольске развивается городская среда, как она с каждым годом становится все более комфортной и интересной для людей. Этой зимой, например, новой жизнью начала жить Базарная площадь - один из исторических центров старой столицы Сибири, - пояснил Александр Моор. - Внимательно рассмотрел новые инициативы коллег. Решил поддержать предложение Максима Викторовича об увеличении финансирования программы благоустройства дворов в Тобольске. В этом году на приведение в порядок, установку детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм в более чем 40 дворах города будет направлен 61 миллион рублей".

Кроме того, стало известно, что в апреле жители Тобольска примут участие в онлайн-голосовании, которое позволит выбрать имя новому аэропорту. Отметим, что аэропорт в Тобольске строят с 2019 года, работы планируют закончить в этом году. Инвестором проекта стала нефтехимическая компания «СИБУР Холдинг». В сентябре 2020 года объект посетил губернатор Александр Моор. Он поддержал просьбу горожан о том, чтобы выбрать название аэропорта общим голосованием.