Аналитик объяснил, чем грозит резкий рост цен на нефть Фото: REUTERS

Цены на нефть продолжают расти. Черное золото торгуется в высоком диапазоне. За баррель марки Brent просят чуть больше 69 долларов. Столь благоприятный фон сложился из-за прогноза ОПЕК по объемам добычи.

- С другой стороны, за позитивом мы видим недовольство крупных импортеров (Китай, Индия и так далее). По сути, ОПЕК контролирует рынок, и цены на нефть слишком высокие. – рассуждают эксперты рынка.

Риск кроется в том, что высокие цены на нефть могут повлечь за собой подорожание иных товаров. Все это приведет к росту показателей инфляции. Эта проблема характерна для многих стран.

Пока ОПЕК стремится к тому, чтобы сократить запасы по всему миру. Только после этого снова будут восстанавливаться объемы добычи без риска падения стоимости.

- Это чуть-чуть разгоняет цены вверх, что, естественно, по общему правилу поддерживает рубль, - отметил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT.

Тем не менее, многие участники рынка высказывают опасения, что цены на нефть достигли высоких показателей слишком быстро. Реальный спрос не соответствует предложение и это скажется на ценовой политике в будущем.

Российский рубль пока чувствует себя стабильно и пытается, хоть и незначительно, но укрепляться. Пока еще остается риск санкций – это может поменять ситуацию в любой момент, пишет ФАН.