Пьяный украинский военный протаранил истребитель МиГ-29

Украинский военный в состоянии алкогольного опьянения врезался в истребитель МиГ-29 Фото: Александр КОЦ

На аэродроме недалеко от Киева пьяный военный инженер врезался на автомобиле в истребитель МиГ-29.

По информации издания "Обозреватель", мужчина заехал на рулевую дорожку и "вписался" в заднюю часть самолета, который буксовал к месту стоянки. В результате столкновения истребитель загорелся. Огонь локализовали и потушили пожарные.

Военный получил ушибы грудной клетки и мягких тканей лица. У истребителя поврежден двигатель и другие агрегаты.

Сообщается, что военный был в состоянии алкогольного опьянения. По данным издания, возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что официального подтверждения информации об инциденте пока нет.

Летом 2019 года пьяный украинский военный ранил троих подчиненных в Донбассе. Случай попыталось замять командование бригадой. Солдаты были отправлены в больницу.