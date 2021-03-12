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Политика12 марта 2021 19:14

Кремль: В графике Путина на апрель пока нет встречи лидеров "нормандского формата"

Над организацией саммита еще работают советники глав государств-участниц
Анастасия РЫШКОВА
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В графике Путина на апрель пока нет встречи лидеров "нормандского формата",сообщили в Кремле.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в графике Владимира Путина на апрель нет встречи лидеров "нормандской четверки".

Ранее в пятницу глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что саммит "нормандского формата" пройдет в апреле 2021 года. Сейчас над его организацией работают советники глав стран-участниц.

"Сейчас идет большая работа на уровне политических советников, где участвует Ермак (глава офиса украинского президента – прим. ред.), Козак – советник Путина, и другие. Они и решают этот вопрос встречи на высшем уровне. Планируется где-то, видимо, на апрель", – сказал Кравчук.

При этом он отметил, что на данный момент невозможно утверждать.

Напомним, в «Нормандскую четверку» по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия, Украина, Германия и Франция.