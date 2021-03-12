Президент Армении госпитализирован из-за проблем с сердцем

Президент Армении Армен Саркисян был госпитализирован из-за проблем с сердцем Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Армянский лидер Армен Саркисян попал в больницу из-за проблем с сердцем. Сейчас президенту проводят операцию по стентированию.

По информации газеты газеты "Грапарак", Саркисяна госпитализировали 12 марта.

- В связи с перенесенным коронавирусом у президента Армении появились осложнения, он проходит обследование в ереванском медцентре "Астхик", — рассказали в администрации президента РИА Новости.

В субботу Саркисян должен был встретится в своей резиденцией с премьером Николом Пашиняном, руководителями парламентских сил и оппозиционного "Движения по спасению родины". Участники встречи намеревались обсудить меры по выходу республики из политического кризиса.

Ранее Армен Саркисян обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить решение об увольнении глава Генерального штаба Вооруженных сил республики. Сообщается, что Саркисян обжаловал не сам указ об увольнении главы Генштаба, а закон, который привел к правовому казусу.