ВЦИОМ узнал у россиян, как они относятся к воссоединению с Крымом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти половина (48%) россиян испытывают гордость от мысли о воссоединении Крыма с Россией семь лет назад. 15% россиян заявили, что восхищены этим событием, а 27% не испытывают никаких эмоций по вопросу присоединения полуострова к территории страны, сообщается в исследовании ВЦИОМ. При этом 4% россиян осуждают это событие в истории России и Украины, и 3% заявили, что разочарованы произошедшим.

При этом 33% россиян считают, что Крым не станет курортом мирового уровня. 62% опрошенных ответили, что такое возможно. 77% россиян считают, что Европейские страны ввели бы санкции и без присоединения полуострова к материковой части России.

81% опрошенных россиян заявил, что в целом положительно относятся к присоединению Крыма, а 46% - "безусловно положительно". Также 86% респондентов ответили, что российские власти правильно поступили, вернув Крым в состав Федерации, а 10% считают, что Москва сделала это зря. 82% опрошенных заявили, что вернув Крым Россия доказала свою способность отстаивать национальные интересы.

47% россиян заявили в опросе, что считают произошедшее с Крымом "правильным", объяснив это тем, что Крым изначально "наш". 8% указали на голосование среди жителей полуострова, 7% напомнили о защите национальных интересов, а 6% считают, что благодаря присоединению Крыма "восстановилась историческая справедливость".

Кроме того, 77% россиян признали роль Крыма и Севастополя ключевой в обороноспособности России. Не согласны с этим утверждением 17% опрошенных.

51% россиян заявил, что их жизнь после присоединения Крыма изменилась к лучшему, 27% затруднились ответить, а для 3% изменений не произошло.

Среди крымчан 15% отметили развитие инфраструктуры, 9% - строительство дорог и мостов, по 5% отметили рост социальных гарантий, а также довольны мирной жизнью на полуострове.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Наталья Поклонская заявила в интервью Радио "Комсомольская правда", что крымский референдум проводился не для улучшения жизни, а для её спасения.