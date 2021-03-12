Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентами Армении и Азербайджана. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин 11 и 12 марта провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - сказано в сообщении.

Президенты Азербайджана и Армении высоко оценили действия российских миротворцев, размещенных в Нагорном Карабахе вдоль Лачинского коридора.

Напомним, 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновился 30-летний территориальный конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Боевые действия продолжались полтора месяца и привели к многочисленным потерям среди военного контингента двух стран и мирного населения.

Армения и Азербайджан несколько раз пытались примириться, но достигнутые договоренности не выполнялись.

Лишь в ночь на 10 ноября при участии России стороны смогли заключить мирное соглашение. Основными условиями стали - полное прекращение огня в зоне конфликта, обмен пленными и телами убитых, а также Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы Карабаха. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.